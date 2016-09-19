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İstanbul’da IŞİD operasyonu; 40 kişi gözaltına alındı

Fatih’te 24 ayrı adrese baskın düzenlendi

19 Eylül 2016 00:44

İstanbul Fatih'te radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'lilerin kaldığı 24 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda Suriye'deki savaş bölgelerine gönderilmeyi beklediği belirtilen 40 IŞİD militanı gözaltına alındı.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te IŞİD sempatizanlarının kaldıkları kaçak adresleri tespit etti.

Önceden tespit edilen 24 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda, Suriye'deki savaş bölgelerine gönderilmeyi beklediği öne sürülen, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Afganistan uyruklu 40 IŞİD militanı gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan IŞİD'lilerin bir kısmı adliyeye sevk edilirken, bazılarının da sınır dışı edilerek ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

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