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İstanbul'da IŞİD operasyonu; 36 gözaltı

İstanbul genelinde 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 31'i yabancı uyruklu 36 şüpheli yakalandı

23 Eylül 2017 19:53

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce IŞİD adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gittikleri belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyla birlikte 31 yabancı uyruklu şüpheliyi de gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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