İstanbul'da IŞİD operasyonu; 26 gözaltı

Terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, İstanbul'daki 9 ilçede 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.