T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da IŞİD operasyonu; 26 gözaltı

9 ilçedeki 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

27 Temmuz 2017 16:14

Terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, İstanbul'daki 9 ilçede 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

 

ETİKETLER

IŞİDgözaltıİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24