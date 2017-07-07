T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 22'si yabancı uyruklu 29 kişiye gözaltı

Çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 adet tabanca ele geçirildi

07 Temmuz 2017 15:05

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri IŞİD'e yönelik 8 ilçede 20 adrese operasyon düzenledi. Polis, 22'si yabancı uyruklu toplam 29 kişiyi gözaltına aldı.

TEM ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 20 adrese yönelik saat 03.00 sıralarında baskın yaptı. Polis, 22'si yabancı uyruklu toplam 29 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

 

ETİKETLER

TEMIŞİDoperasyonİstanbulAtaşehirBağcılarBaşakşehirÇekmeköyEsenyurtPendikSultanbeyliÜmraniye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24