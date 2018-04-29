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BBC Türkçe

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

İstanbul'da Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı düzenlenen operasyonda 15'i yabancı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul'da Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Örgütün Suriye ve Irak'taki yöneticileriyle iletişime geçerek yılbaşı kutlamaları sırasında eylem yapma hazırlığına başladıkları öne sürülen zanlılar Pazar sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ajanslarda yer alan haberlerde, üç ilçede dört adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin 15'inin yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'na göre baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de bulundu.

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