İstanbul'da IŞİD operasyonu; 13 tutuklama

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Silahlı terör örgütü IŞİD'e karşı yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişiden 13'ü tutuklandı. IŞİD adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 28 şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcı, sorguladığı 28 kişiden 8'ini adli kontrol istemiyle, 20'sini de tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.
13 şüpheliyi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklayan mahkeme, 15 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.