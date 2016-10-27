T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da IŞİD operasyonu; 1 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

27 Ekim 2016 11:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD'e yönelik Başakşehir'de bulunan lüks bir siteye operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Bayrampaşa yerleşkesinden gece saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. 

Operasyon kapsamında arama yapılacak bir apartman dairesinde kapının açılmaması üzerine ekipler koçbaşı yardımıyla kapıyı kırarak içeri girmek istedi.

Arama yapılacak dairenin içinde bulunan şüpheli şahsın kaçma ihtimaline karşın sivil ekiplerin pencere ve balkon önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Daire içerisinde bulunan şüphelinin balkon kapısını açarak hareketlendiğini gören sivil ekipler şahsı etkisiz hale getirerek içeri giriş yaptı. Ekiplerin içeri girmesiyle daire içerisinde arama çalışması başladı.

Kayaşehir’de bulunan lüks sitedeki adreslerde aramaların sürdüğü ifade edilirken şüpheli şahısların gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.

ETİKETLER

İstanbulIŞİD operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24