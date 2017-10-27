İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde akşam saatlerinde düzenlenen IŞİD operasyonunda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik Fatih'te akşam saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Sofular Mahallesi, Yeni Orta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sonucunda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.