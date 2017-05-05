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İstanbul’da IŞİD operasyonu

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı

Fotoğraf: Arşiv

05 Mayıs 2017 23:26

İstanbul'da, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 

stanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 

Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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