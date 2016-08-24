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İstanbul’da IŞİD operasyonu

Operasyon Sancaktepe ve Pendik'te gerçekleşti

24 Ağustos 2016 13:25

İstanbul’da başta Pendik ve Sancaktepe ilçeleri olmak üzere Anadolu Yakası’nda tespit edilen çok sayıda adrese IŞİD’e yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul’da IŞİD’e yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’e yönelik başta Pendik ve Sancaktepe ilçeleri olmak üzere Anadolu Yakası’nda tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyon sırasında polis helikopteri bölgede uçuş yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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