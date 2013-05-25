İstanbul'da iplik fabrikasında büyük yangın

İstanbul Başakşehir'deki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Korkuya neden olan yangın itfaiyenin saatler süren çabası sonunda söndürülebildi.



Başakşehir'de bulunan bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçeride tekstil malzemelerinin bulunmasından dolayı kısa sürede alevler 4 katlı fabrika binasının tamamını sardı.

1. Etap'taki Atatürk Caddesi'nde, 3 bin metrekarelik alana kurulu iplik fabrikasındaki yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

İtfaiye ekipleri, yangını sabah saatlerinde söndürmeyi başardı. Yangında fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.