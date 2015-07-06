İstanbul’da inşaat şirketine silahlı baskın

İstanbul Bayrampaşa'da bir inşaat firmasına sabah saatlerinde gelen kişi, çalışanları silah tehdidiyle dışarı çıkardı. Polisin ikna çabaları yetersiz kalınca Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakareci polisler olaya müdahale etti.

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde bir inşaat firmasına gelen kişi, çalışanları silahla tehdit etti ve dışarı çıkardı.

Hürriyet'ye yer alan habere göre, Eyüp'te kiralık olarak işlettiği fidanlığın, yapımı devam eden bir rezidans ve AVM inşaatına bağlantı yolu yapılacağı gerekçesiyle sözleşmesi uzatılmayan kişi, inşaat firmasının ofisinde silahlı eylem yaptı. Ofise giren Ahmet Kucur silah tehdidiyle çalışanları dışarı çıkardı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kucur, 2 saat süren silahlı eylemini sorunun çözüleceği sözünün verilmesi üzerine sona erdirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kucur, 2014 yılında Eyüp Belediyesi'nden fidanlık olarak işletilmek üzere boş bir araziyi kiraladı. 1 buçuk yıl boyunca burayı işleten Kucur'un sözleşmesi bu ay sona erdirildi. Kucur, fidanlığın bulunduğu arazide yapımı devam eden bir rezidans ve AVM inşaatına bağlanacak kavşak yapılacağını öğrenince inşaat firması yetkilileriyle de görüştü. Ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanınca sabah 09.00 sıralarında firmanın Eyüp Defterdar Mahallesi'ndeki inşaat alanına geldi.

Müzakereci polisler olay yerine geldi

Kucur, inşaat firmasının tanıtım ofisine girerek çalışanları silah tehdidiyle dışarı çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, eli silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna çalışmaları başarısız olunca Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polisler olay yerine geldi. Kapıya çıkarak sık sık müzakereci polisle konuşan Ahmet Kucur , 2 saat eylemini sürdürdü. Sorunun çözüleceği sözünü alan Kucur, eylemini sona erdirdi. Kucur, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

‘Sırf hakkımızı savunmak için yaptık’

Kucur, "Eylemi neden yaptınız sorusuna", "Çoluğumun çocuğumun rızkı için" yanıtını verdi. Kucur'un ortağı İsmail Hakkı Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buranın sahipleri ya bizimle oturacak anlaşacak ya da bu olayı sonuna kadar götüreceğiz. Nereye kadar dayanacaksa artık. Biz, Eyüp Belediyesi'yle anlaşarak ecrimisil yoluyla burayı kiraladık. Eyüp'e yeşil alan olarak kazandırdık, fidan ektik. Bu şahıslar hiç ilgisi olmayan projede dahil olmayan bir yolu kendi AVM ofislerine rant yolu yapabilmek için bu bölgeye girerek AVM'nin önüne kavşak yaparak içeri girmeye çalışıyorlar. Üst geçit var burada yıkılacak. Biz de mecbur kaldık. Ortağım sabah gitti bu eylemi yaptı. Sırf hakkımızı savunmak için yaptık, silah kullanmaya değil... O da bizim için göstermelikti. Başka türlü orayı işgal edemizdi. Sorunu gereken yerlere ilettik" diye konuştu.