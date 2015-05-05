İstanbul'da inşaat halindeki otelde çıkan yangın, hava trafiğini etkiledi

Sefaköy Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan inşaat halindeki Pullman Otel'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kocasinan, Sefaköy, Bakırköy ve Başakşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alındı. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklar da dumanların arasından geçerek yükseldi. Yangının giriş katına yapılan izolasyon sırasında çıktığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Atatürk Havalimanı 'ndan kalkan uçakları da etkileyebilecek yoğunluğa ulaştı.

Olay yerinde çalışmalarını saatlerce sürdüren itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Görgü tanıkları ise alevlerin bir anda binayı sardığını söyledi

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