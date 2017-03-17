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İstanbul'da inişe geçen 2 uçağa yıldırım isabet etti

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan 2 uçağa yıldırım isabet etti. Uçaklar sorunsuz şekilde inişlerini tamamladı

17 Mart 2017 22:44

İstanbul’da öğlen saatlerinde etkili olan elektrik yüklü bulutlar, Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan iki uçağa yıldırım isabet etmesine neden oldu. Yıldırım isabet eden uçaklar Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

 

Pistler bulutlara göre düzenlendi

 

Yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar (Cumulonimbus), pilotlara zor anlar yaşattı. Bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı’na iniş için yaklaşamadı. Elektrik yüklü bulutlardan dolayı inişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Uçakların yaklaşma hattı ve iniş pistleri bulutlara göre düzenlendi.

Yıldırım çarpan uçakların pilotları ve Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleri arasındaki diyaloglar ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

Kule: “Bulunduğunuz bölgede CB var mı? 7 mil kuzeyde bir önceki uçakta yıldırım çarpması olmuş bilginiz olsun”

Pilot: “13 millerde yıldırım çarpması oldu”

Pilot 2: “Bize de yıldırım çarptı” diye anonsta bulundu.

Kule: Anlaşıldı. Efendim.

 

Yıldırım uçaktan nasıl atılır?

 

Uçakların gövdesinde kullanılan alüminyumun yüksek iletkenliği sayesinde yıldırımın elektrik yükü uçağın her tarafına yayılarak hızla dağılıyor. Oluşan elektrik yükü kanat ve yatay stablizelerde bulunan “static discharger” adı verilen küçük parçalar yardımıyla uçaktan atılıyor.

Yolcu uçaklarında en çok yıldırım çeken noktaların başında burun kısmı geliyor. İçerideki radarın ve diğer sistemlerin oluşturduğu akım, dış malzemenin kompozitten oluşması yıldırımı bazen kendisine çekebiliyor. “Radom” adı verilen burnun korunması için özel bir tasarım yapılıyor.

 

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