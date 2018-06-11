İstanbul'da indirimli ve ücretsiz toplu ulaşım kararı

İstanbul'da, toplu ulaşım araçları Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli olacak. 30 Haziran – 1 Temmuz'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenci ile görevliler bu tarihlerde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde AKP ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla toplu ulaşım araçlarının bayramda indirimli ve üniversite sınavının yapılacağı tarihte ücretsiz kullanımı için teklif edildi.

Teklifleri görüşen İBB Meclisi daha önceki bayramlarda olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karar bağladı.

Buna göre, vatandaşlar, Ramazan Bayramında 15 Haziran 2018 saat 06.00 ile 17 Haziran 2018 saat 24.00 arasında kent genelinde toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Mecliste oy birliği kabul edilerek geçen ikinci karara göre de YKS'ye girecek öğrenci ve görevliler 30 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek.

Bayram süresince vatandaşlar, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay ) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli, üniversite sınavına girecek öğrenci ve görevliler ise aynı ulaşım araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.