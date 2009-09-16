İstanbul'da IMF trafiği

Hazine Müsteşarlığı İstanbul'da 6- 7 Ekim tarihleri arasında yapılacak toplantıya 15 bin kişi katılımının beklendiğini açıkladı.



Hazine Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Aydın Haskebapçı, etkinliğe 13 bin- 15 bin arasında katılımcının gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu rakamın yarısının yabancı konuklardan oluşacağı tahmin ediliyor. Toplantıları, 1500’e yakın (1000’i yerli, 500’ü yabancı) basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. İki gün sürecek olan toplantıda Türkçe, İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca gibi 7- 8 dilde tercüme yapılacak. Tercümelerde 80- 85 tercüman görev alacak. Trafik konusunda havalimanından, Taksim’e kadar olan ana yolların kapatılma uygulaması gerçekleştirilmeyecek. Bunun yerine, trafik polisleri, gelişen günlük programlara göre yönlendirecek. IMF ve Dünya Bankası toplantıları, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak.



IMF’den 300 kişi geldi



Haskebapçı, toplantıların yapılacağı İstanbul Kongre Merkezi’ne 250 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını söyledi. Toplantı için yurt dışından 3- 4 bin yabancı katılımcının rezervasyon yaptırdığını, kayıtların halen sürdüğünü belirten Haskebapçı, ayrıca yeni inşa edilen Kongre Merkezi’nde IMF’den 200-300 kişinin şimdiden çalışmaya başladığını açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye Ofisi Operasyonlar Ana Sorumlusu Keiko Sato, Medya Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’deki yatırım projelerinde DB’nin yatırım fonu olarak enerji sektöründe yüzde 37, finansal ve özel sektörün geliştirilmesinde yüzde 21 ve eğitimde ise yüzde 2 payı bulunduğunu açıkladı.



