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İstanbul'da, İl Eş Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li yönetici tutuklandı

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 40 kişi 28 Nisan'da gözaltına alınmıştı

03 Mayıs 2018 23:56

28 Nisan'da HDP Göngören İlçe binasında düzenlenen toplantıda  gözaltına alınan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında buluduğu 10 kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

28 Nisan'da HDP Göngören İlçe binasında 1 Mayıs ve seçim çalışmalarına yönelik yapılan toplantıya baskın düzenleyen polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı. 

Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlanan İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek ve HDP'li 9 yönetici, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklama talebi ile 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 HDP'li yönetici tutuklandı.

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