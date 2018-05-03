İstanbul'da, İl Eş Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li yönetici tutuklandı

28 Nisan'da HDP Göngören İlçe binasında düzenlenen toplantıda gözaltına alınan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında buluduğu 10 kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 Nisan'da HDP Göngören İlçe binasında 1 Mayıs ve seçim çalışmalarına yönelik yapılan toplantıya baskın düzenleyen polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlanan İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek ve HDP'li 9 yönetici, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklama talebi ile 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 HDP'li yönetici tutuklandı.