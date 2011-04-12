-İSTANBUL'DA İKİ YERDE SES BOMBASI ATILDI İSTANBUL(A.A)- 12.04.2011 - Esenyurt'ta Aile Sağlığı Merkezi ile bir markete atılan ses bombası, maddi hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Esenyurt Merkez Mahallesi Doğan Araslı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Esenyurt Aile Sağlığı Merkezi ile aynı semtte Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan markete, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. Her iki binada da küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele ekipleri olay yerinde delil araması yaptı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.