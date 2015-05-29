İstanbul'da iki trans kadın daha nefret saldırılarına maruz kaldı

Trans kadınlara yapılan nefret saldırıları sürüyor. İstanbul’da dün iki trans kadın daha saldırıya uğradı. Mayıs ayı içinde 7 trans kadın nefret saldırılarının hedefi oldu. Şişli'de Afet, Fındıkzade'de Asya adlı trans kadın darp edildi.



Şişli’de motorlu kişilerin sopalı saldırısına uğrayan Afet, iki kişi tarafından sopalarla ağır bir şekilde darp edildi. Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Afet’e çok sayıda arkadaşı hastaneye giderek destek oldu.

Fındıkzade’de ise Asya adlı trans kadın, sokakta yürürken iki kişi suratına bira şişesi fırlattı. 28 Mayıs akşamı saldırıya uğrayan Asya'nın yüzünde kesikler oluştu. Görgü tanıkları olayın birdenbire gerçekleştiğini, Asya telefonla konuşurken aniden saldırıya uğradığını belirtti.

Mayıs ayı içinde İstanbul’da transfobik nefret saldırısı sayısı 7’yi buldu. Mayıs ayında İstanbul’da yaşanan diğer transfobik saldırılar ise şöyleydi:



Şişli’de 2 Mayıs gecesi Gülşen adlı bir trans kadın, iki eski erkek müşterisi tarafından evinde bıçak ve şişle saldırıya uğradı. Gülşen Şişli Etfal Hastanesi’nde uzun bir ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı. Aynı gece sabaha karşı bir başka trans kadın da silahlı saldırıya uğradığı için hastaneye getirildi.



Saldırının hemen ardından trans kadınlar, LGBTİ toplumu ve LGBTİ örgütleri harekete geçti. İstanbul’da trans kadın Gülşen’in yaşadıkları trans kadınları ayağa kaldırdı. Arkadaşlarını yalnız bırakmayan trans kadınlar hastanede sabahladı, bir yandan da hastane bahçesinde forum yaparak yaşanan nefret saldırılarına karşı mücadele yollarını tartıştı.



İzmir ve Ankara’daki LGBTİ örgütleri ise sokağa çıktı. İzmir’deki LGBTİ ve insan hakları örgütleri, anarşistler, sosyalistler, feministler eylem yaptı. Ankaralı transfobi karşıtları ise, Pembe Hayat Derneği’nin çağrısıyla Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önü’nde bir basın açıklaması düzenleyerek gerçekleşen transfobik saldırıları protesto etti. İstanbul’da ise İstanbul LGBTİ’nin çağrısıyla eylem yapıldı.



Fındıkzade ve Bağdat Caddesi'nde transfobik saldırılar





12 Mayıs gecesi ise Fındıkzade ve Bağdat Caddesi’nde 2 trans kadın nefret saldırısına uğradı.



Fındıkzade’de Migel isimli genç trans kadın kendi evinde birden fazla kişinin saldırısına uğradı. Vücudunda ve kafasında ağır kesikler ve darp edilmeye bağlı ekimozlar oluşan kadın Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karakola ve savcılığa olayla ilgili ifade verildikten sonra saldırganlar yakalandı.



Aynı gece Bağdat Caddesi’nde Işıl isimli başka bir trans kadın ise 5 kişinin transfobik nefret saldırısına uğradı. Darp edilen ve çenesi kırılan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.





Seks işçisi Eylül'ü bıçakladılar





Tarlabaşı’da 23 Mayıs gecesi müşteri olarak anlaştığı iki erkekle taksiye binen genç trans kadın, taksi içerisindeyken gasp edilmek istendi. Saldırıya direnen trans seks işçisi Eylül bıçak darbeleriyle 3 yerinden yaralandı. Çantasını çalmak isteyen ancak Eylül’ün direnmesiyle karşılaşan saldırganlar, genç trans kadını bıçaklayarak kalın bağırsağının delinmesine neden oldu.