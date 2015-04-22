İstanbul'da iki öğrenci av tüfeğiyle vuruldu

İstanbul'da bulunan Eyüp Anadolu Lisesi'nde ders arası için bahçeye çıkan iki öğrenci, pompalı av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. Saat 15.30 sularında gerçekleşen olayda, teneffüs saatinde bahçeye çıkan 11. sınıf öğrencisi Barış B. ve Cemal Y., okul dışından av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Vücutlarına saçmalar isabet eden 2 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Saldırgan, saldırıyı gerçekleştirdiği tüfeği bırakmadan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından okula gelen çok sayıda polis, çevrede delil topladı. Okul bahçesinin dışındaki duvarın dibinde tüfeğe ait iki adet boş fişek kovanı buldu.

Emniyet kaynaklarından öğrenildiğine göre saldırgan tek kişi ve pompalı tüfek kullandı. Polis, saldırının "kız meselesi"nden kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde de duruyor.