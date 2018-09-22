İstanbul'da iki metro hattının yapımını bakanlık üstlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek. Alınan karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısını sağlayacak metro hattının Sabiha Gökçen—Kaynarca, Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarını, Altunizade-Sabiha Gökçen Metro Hattı ve Söğütlüçeşme-İncirli Metro Hattı'nın da inşaasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, 9 yıl önce açılan Sabiha Gökçen Havalimanı’na hâlâ metro hattı ile ulaşılamadığına dikkat çekerek “İBB gerektiği kadar hızlı hareket etmedi, para sıkıntısı da çıkınca bakanlık devreye girdi” dedi.

Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 7.4 kilometrelik metro bağlantısı inşaat çalışmaları hali hazırda Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülürken diğer hatların hepsi İBB projesiydi. Hâlâ proje aşamasında olan Sabiha Gökçen-Kurtköy metrosu uzatma hattı olacak. Geçtiğimiz yıl ÇED süreci tamamlanan hattında maliyeti 760 milyon TL olarak açıklanmıştı. 6 km uzunluğundaki 3 duraklı bu kısa hattın 2020 yılında açılması planlanıyordu.

Devredilen diğer metro proje ise 28 kilometrelik hat 11 istasyondan oluşan Altunizade-Sabiha Gökçen Havalimanı İBB'nin 2019 yatırım programında yer alıyor. İBB'nin metrobüs hattındaki yoğunluğa alternatif olarak belirlenen 31 km'lik İncirli-Söğütlüçeşme metro projesinin de 2023 yılına kadar tamamlanması öngörülüyordu.

'İBB'de para bitti'

CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı “İBB bütçesinde para kalmadığı için bir an önce bitmesi gereken metro hatları bakanlığa devredildi. Hâlâ metro hattı inşaatı başlamayan, otobüs hattı bile olmayan 3. Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kala 9 yıl önce açılan İstanbul'un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen'in durumu akıllarına gelmiş olmalı. Havalimanı 2009 yılında açıldı ama hâlâ metro ile ulaşmak mümkün değil. Sabiha Gökçen'e bakınca 3. Havalimanı'ndaki durum normal gibi geliyor. Sabiha Gökçen'e metro hattı yapma konusunda İBB çok gecikti bakanlık da bu yüzden devreye girdi” dedi.

'Yıllardır İstanbullular çile çekiyor'

Devredilen hatlardan Söğütlüçeşme-İncirli Hattı'na dikkat çeken Balyalı, “Metrobüs hattının altına yapılacak önemli bir hat. CHP grubu olarak yıllardır metrobüs hattının artık kapasitesinin yetmediğini, metro hattı ile desteklenmesi öneriyoruz. Bu hat için adım atmayan İBB, yıllardır İstanbullulara çile çektiriyor” diye konuştu.