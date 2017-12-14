İstanbul'da iki konsoloslukta şüpheli paket alarmı

Almanya'nın İstanbul Başkonoslosluğu'na kurye ile gelen bir paket K9 köpeğinin tepki vermesi sonucu şüpheli bulundu. Paketin polis tarafından incelemesi sürerken İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransız Başkonsolosluğu'nda da şüpheli paket alarmı yaşandı. Yapılan incelemenin ardından paketin boş olduğu anlaşıldı.

Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'na kurye ile gelen bir paket şüpheli bulundu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Başkonsolosluğun güvenlikçilerine ait K9 köpeğinin tepki vermesi üzerine paketten şüphelenildiği öğrenildi.



Başkonsolosluk girişindeki kaldırım üzerindeki şüpheli paketi, çağrılan bomba imha uzmanları yanlarında getirdikleri dedektör köpekle kontrol etti. Köpek tepki verince bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek pakete fünye yerleştirdi. Ardından kontrollü patlattı.

Alman Başkonsolosluğu'ndaki şüpheli paket hareketliğinin ardından, İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransız Başkonsolosluğu'nda da şüpheli paket alarmı yaşandı. Kurye ile başkonsolosluğa gönderilen paket üzerine, görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye bomba uzmanı ekibi de sevk edildi. Uzman ekibin incelemesinin ardından paketin boş olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine önlemler normale döndü.

Alman Başkonsolosluğu'na gelen paketin incelemesi sürerken polisin caddede aldığı güvenlik önlemleri de devam ediyor.