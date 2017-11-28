İSTANBUL'DA İKİ İŞKENCE EVİ ORTAYA ÇIKARILDI;KADINLARIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP,BİLEKLERİNİ KESMİŞLER

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da evlendirme ve iş bulma vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları evlere hapsederek bayıltıp uygunsuz görüntülerini çeken ve işkence yaparak fuhuşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdükleri, bileklerini kestikleri, ormana götürerek öldürmekle tehdit ettikleri öğrenildi. 3 kadının şikayetçi olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ EVE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları operasyon ile şantaj ve işkence çetesini ortaya çıkardı. Polis ekipleri 23 Kasım 2017 tarihinde sabaha karşı 04.30\'da Şişli, Gülbahar Mahallesi ve Kağıthane, Telsizler Mahallesi\'nde bulunan iki eve yaptıkları baskında şüpheliler Burak K.(26), Engin A.(26) Orhan G.(22) ile Barış B.(26)\'yi gözaltına aldı. Operasyonda evlerde zorla tutulan Özbekistan uyruklu kardeşler İrona S.(26), Umida S.(33) ile Türk vatandaşı P.M.(20) kurtarıldı.

KADINLAR ŞANTAJ VE İŞKENCEYİ ANLATTILAR

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği\'ne getirilen kurtarılan kadınların anlattıkları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Kurtarılan kadınlar yurt dışından internet üzerinden tanıştıkların kişilerin evlendirme ve iş bulma vaatlerine inanarak İstanbul\'a geldiklerini anlatarak uğradıkları işkence ve şantajları tüm detayları ile anlattıkları öğrenildi. Kadınlardan İrona S. \"Bir Türk\'le evleneceğime inanarak İstanbul\'a geldim. İçkimize hap atarak beni uyuttular. Uyandığımda çıplak resimlerimi çekmişlerdi. Sonra bu resimleri kullanarak fuhuşa zorladılar, kabul etmeyince dövdüler, ormanlık bir alana götürüp öldürüp gömmekle tehdit ettiler.\" dedi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin ayrıca fuhuş yapmak istemeyen bazı kadınların bileklerini jiletle kestikleri de tespit edildi.

3\'Ü TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler İnsan ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Burak K., Engin A. ve Orhan G. tutuklanırken Barış B. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

