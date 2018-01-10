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İstanbul'da iki 'hassas' bölge Emniyet'e tahsis edildi

'Hassas' bögeler Sultangazi ve Maltepe ilçelerini kapsıyor

10 Ocak 2018 14:28

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, "Devletin güvenlik ve emniyetiyle ilgili olması, kamu menfaati ve yararı içermesi" nedeniyle, İstanbul'un Sultangazi ile Maltepe ilçelerinde, en hassas bölgelerde belirlediği alanlarda imar planı değişikliğine gitti.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, 15 mahalleden oluşan Sultangazi'deki planlama alanı, Gazi Mahallesi sınırları içinde ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne olup, Şehir Parkı olarak kullanılan 18 bin metrelik alanı kapsıyor.

Diğeri ise Anadolu Yakası'nda, Maltepe Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 bin 500 metrekarelik ormanlık alan olup, 'Saha Tesellüm Tutanağı' ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Raporda, söz konusu plan değişikliğinin temel gerekçesi olarak, "İstanbul ilinde kamu güvenliğinin sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacı" gösterildi. Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanlarda plan değişikliği önerilip, "Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla", "Resmi Kurum Alanı" ilan edildi.

Söz konusu alanlarla ilgili plan değişiklikleri, 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı.

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