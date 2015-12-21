İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi

İstanbul'da Küçükçekmece, Beşiktaş, Kağıthane, Fatih, Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Sarıyer, Bağcılar, Bakırköy, Güngören, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'in bazı mahallelerinde 22-23 Aralık'ta elektrikler kesilecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintilerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yaşanacak yerler şöyle:

23.12.2015

Küçükçekmece

Kesinti Saatleri: 10:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Beşyol Mahallesinin;İnönü,Birlik,Fabrikalar Caddeleri,Karadeniz,Aliağa Sokakları ve civarı

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 11:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Levent,Akat Mahallelerinin;Eblula Mardin,Meydan,Nispetiye,Levent Caddeleri,Üst Zeren,Güvercin,Alt Zeren,Yaprak,Zeren Aralığı,Krizantem,Selçuklar Sokakları ve civarı

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akat Mahallesinin;Orkide,Sümbül Sokakları ve civarı

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 08:00 - 11:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Levent Mahallesinin;Levent Caddesi,Krizantem,Gönüller Aralığı,Sümbül,Şefik,Mektep,Lale,Murat,Yenisülün,Tekirler,Akasya,Karanfil Aralığı,Sülünlü,Al Karanfil,Menekşeli,Şenol,Şener,Figen,Levent Sokakları ve civarı

Kağıthane

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesinti Tarihi: 23.12.2015

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gürsel Mahallesinin;Tümleç,Doğandere Çıkmazı,Doğandere,Yadigar,Dereboyu Sokakları ve civarı

Fatih

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akşemsettin Mahallesinin;Balipaşa,Halıcılar,Akdeniz Caddeleri,Heveskar,Ocaklı,Şehit Teğmen Mehmet Sarper Arus,Zülali Çeşmesi,Cazip,Hemdem,Vatandaş,Öksüzler Sokakları ve civarı

Sultangazi

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:50.Yıl Mahallesinin;O Caddesi,2163,2157,2159,2154,2085,2085,2157,2073 Sokakları ve civarı

Silivri

Kesinti Saatleri: 08:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 23.12.2015

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gazitepe Mahallesinin;Karasinan Caddesi ve civarı

Bahçelievler

Kesinti Saatleri: 09:00 - 20:50

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Soğanlı Mahallesinin;Serhat,Berrak,Kuyulu,Füze,Havuzlu,Güvercin,Özler,Sahra,Atam Sokakları ve civarı

Bahçelievler

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hürriyet Mahallesinin;Mahmutbey,Hürriyet Caddeleri,Zeytin,Çiğdem,Süphan,Yavuzlar,Budak,Şafak,Şahin,Ceylan,Çiğdem Sokakları ve civarı

Bahçelievler

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Bahçelievler Mahallesinin;Adnan Kahveci Bulvarı Caddesi,Mahmut Ardıç,Bursalı Tahirbey Sokakları,Belediye Evlendirme Dairesi,Ferit Selimpaşa Pasajı ve civarı

Sarıyer

Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ayazağa Mahallesinin;Cendere Caddesi,MNG Kargo,TV8 Binası ve civarı

Bakırköy

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Zuhuratbaba Mahallesinin;Yüce Tarla,Türkiş,Karabal,Tevfik Sağlam Caddeleri,Özkul,Akatlar,Hüdaverdi Çarşısı,Yavuzevler Mektep,Sarsılmaz Sokakları ve civarı

Bağcılar

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kazım Karabekir Mahallesinin;2/10,1/9,2/10,2/11,1/10B,1/8A,1/8C,1/7,1/8,

2/9,2/8,2/7,2/6,2/4,2,1/10E,1/11,1/10A Sokakları ve civarı

Bağcılar

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yıldıztepe Mahallesinin;30/14,30/13,30,1/1C,1/2,35/16A,35/16,

35/14,35/16C,35/16B,35/14A,35/14B,30/17,35,30/16,

30/16A,30/13,1/1D,1/1E,1/1,1/1B,2/1,1/1G,1/4,6,1/5,

2/2,2/3,2/5,2/5A,Efeler,Taç,Kayantaş,Bozkurt Sokakları,İnönü İlköğretim Okulu ve civarı

22.12.2015

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 10:30 - 12:30

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ulus Mahallesinin;Öztopuz,Fatih,Şehit İbrahim Akpınar Caddeleri,Yavuz,Tekerler,Geçgel Çıkmazı,Eriş,Fatih,Çubukçu,Ceylan,Zambak,Leylak Sokakları ve civarı

Güngören

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gençosman Mahallesinin;Mustafa Yaşar,Gençosman,Doğanbey Caddeleri,Dülger,Dikmen,Dumlupınar,Günay,Dündar Sokakları ve civarı

Güngören

Kesinti Saatleri: 09:00 - 20:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sanayi Mahallesinin;Sinanpaşa,Malazgirt Caddeleri,Neşeli,Çağlayan,Vali,Adem Yavuz,Çamlar Sokakları ve civarı

Kağıthane

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hürriyet,Çağlayan Mahallelerinin;Taşocağı Caddesi,Sevim,Taşlık Sokakları ve civarı

Bağcılar

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yıldıztepe Mahallesinin;37/12,37/14,37/10,37/17,37/17A,37/11,

37/17B,37/12A,37/16,37/15,37/7,37/8,37/15,37/16,37/13B,

37/14,Meltem,İlbey Sokakları ve civarı

Bahçelievler

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Bahçelievler Mahallesinin;Adnan Kahveci Bulvarı,Fevzi Çakmak,Ferit Selimpaşa,Çamlık Caddeleri,Kaktüs,Güzide Hanım,Mahmut Ardıç,Kasımpatı,Bankacılar Sokakları,Bahçelievler Konakları ve civarı

Gaziosmanpaşa

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sarıgöl Mahallesinin;Hamam Caddesi,Kiptaş Blokları ve civarı

Bağcılar

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yıldıztepe Mahallesinin;35/10,32/7,30/9,30/11,30/12,32/6,35/9,37,

35/11,37/11,37/13,37/12,35/11,35/13,30/15,

32/8,37/7,37/8,35/12,30/12,35/9,37/6,37/9 Sokakları ve civarı

Şişli

Kesinti Saatleri: 00:01 - 07:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:19 Mayıs Mahallesinin;Büyükdere Caddesi ve civarı

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 12:30 - 14:30

Kesinti Tarihi: 22.12.2015Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ortaköy,Ulus,Levazım Mahallelerinin;Dereboyu Caddesi,Yenikaldırım,Tavukçu Remzi,Leylek Yuvası,Ambarlıdere,Eskitürk,Tavuk Çıkmazı,Tarlabaşı,Çayır,Ambarlıdere Yolu Sokakları ve civarı

Fatih

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cibali Mahallesinin;Salihpaşa Caddesi,Bıçakçı Çeşmesi,Yeni Tulumba Çıkmazı,Kanipaşa,Şair Beliğ,Şerefli,Pekmezci,Kaseci Çıkmazı,Tepedelen Aralığı Sokakları ve civarı

Gaziosmanpaşa

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Bağlarbaşı Mahallesinin;Sipahiler,B.Başı Caddeleri,Kurtoğlu,Tunca,Yeşil,Yüce,Aydın Sokakları ve civarı

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 08:30 - 10:30

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ulus Mahallesinin;Öztopuz,Fatih Caddeleri,Çubukçu,Sürekli,Setaltı,Yol,Gürkan,Tekerler,Niğbolu Çıkmazı,Okul Yolu Bağlantı Yolu,Geçgel Çıkmazı,Yelken Sokakları ve civarı

Güngören

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mehmet Nesih Özmen Mahallesinin;Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi,Veysel Karani Cami,İspark Otoparkı ve civarı

Silivri

Kesinti Saatleri: 08:00 - 17:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gazitepe Mahallesinin;Karasinan Caddesi ve civarı

Bakırköy

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşilyurt ve Yeşilköy Mahallelerinin;Yeşilyurt İstasyon,Sipahioğlu,Fener,Demiryolu,İstasyon Caddeleri,Ekin,Başak,Pelin Sokakları ve civarı

Bakırköy

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Zuhuratbaba Mahallesinin;Doktor Refik Saydam Caddesi,E-5 Karayolu Caddesi Girişi ve civarı

Başakşehir

Kesinti Saatleri: 10:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Altınşehir Mahallesinin;Karacan,Deniz,Çınar,Dinç Sokakları ve civarı

Sultangazi

Kesinti Saatleri: 11:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:50.Yıl Mahallesinin;2012,2099,2111,2101,2102,2103,2104,2105,2107,2109 Sokakları ve civarı

Sarıyer

Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Tarabya Mahallesinin;Tarabya Bayırı Caddesi,Nurol Sitesi,Adalet Sitesi,Sanatçılar Sitesi ve civarı

Başakşehir

Kesinti Saatleri: 10:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Başak Mahallesinin;Yeşilvadi Caddesi,4,5,6 Sokakları ve civarı