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İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi!

İstanbul'un Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Fatih ve Bağcılar'da bazı yerlere 24 ve 25 Kasım'da elektrik verilemeyecek

22 Kasım 2012 18:58

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da 09.00-14.00 saatleri arasında, Beyoğlu'nda Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi ile Meskenler, Efem, Baruthane, Selçuk, Cemiyet, Ulaş, Filiz, Stat ve Kurudere sokakları elektrik alamayacak.

25 Kasım'da 08.30-16.30 saatleri arasında Şişli'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ramazan, Spor, Baruthane, Kurudere, Gezer, Güldür, Yıldırım, Kandil, Gaziler ve Akşemsettin sokakları ile Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi Mevlevihane Caddesi ve civarı ile Cemal Sertel ve Alba sanayi sitelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 06.30-16.30 saatleri arasında Fatih'te Molla Fenari Mahallesi Kalpakçılar ve Nuru Osmaniye caddeleri Mahmutpaşa, Kürkçüler Çarsısı, Kürkçüler Kapısı, Hüseyinağa Cami, Bileyciler, Medrese Sokak ve civarına, 08.00-17.00 saatleri arasında ise Rüstempaşa Mahallesi Hasırcılar ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ile Çiçek Pazarı, Sabuncuhan, Kalçın, Tahmis sokakları, Mısır Çarşısı ve Yeni Cami ve civarlarına elektrik verilemeyecek.

Bağcılar'da da 25 Kasım'da 05.00-16.30 saatleri arasında Yıldıztepe Mahallesi 1/1-A, 2/A, 6, 6/1, 7, 8, 37/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 40, 41, 42. sokaklar elektrik alamayacak.

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