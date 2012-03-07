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İstanbul'da iki ayrı noktada patlayıcı araması başlatıldı

İstanbul Bayrampaşa ve Demirciköy'de patlayıcı araması yapılıyor

07 Mart 2012 15:19

 

T24 - Terörle Mücadele ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında iki ayrı noktada kazı çalışması başlattı. Bayrampaşa'da 15 kilo plastik patlayıcı bulundu.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Olay Yeri İnceleme ekipleri, İstihbarat Şubesi ve Bomba İmha uzmanları İstanbul'un iki ayrı bölgesinde patlayıcı arama kazısı yapıyor.

Arama kazılarından biri Sarıyer-Zekeriyaköy bir diğeri ise Bayrampaşa'da gerçekleşiyor.

Bayrampaşa'daki kazıda 15 kilo plastik patlayıcı bulunduğu açıklandı.

Aramaların KCK operasyonları kapsamında ele geçirilen bilgiler neticesinde yapıldığı bildirildi.

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