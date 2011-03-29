İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı: 3 yaralı

T24

Şoför panik anını anlattı

Mehmet Akif Mahallesi-Zeytinburnu seferini yapan İETT otobüsünde, Yeşilköy Mahallesi Doğru Yol Sokak'tan geçerken yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir yolcunun silah kullanması sonucu Vedat Akbaba ve Yılmaz Akbaba ile yolculardan şoföre para uzatan 53 yaşındaki Faruk Çoban'ın eline isabet eden kurşunla yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vedat ve Yılmaz Akbaba kardeşleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Vedat Akbaba'nın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Taksiye binerek özel bir hastane giden Çoban'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, bazı görgü tanıkları olayda silah kullanan kişinin yanındaki kadınla birlikte otobüsten inerek kaçtığını bildirdi.Olay sırasında otobüste büyük panik yaşanırken otobüs şoförü ise, "Şans eseri otobüs kalabalık değildi, koltuk sayısınca yolcu vardı. Olay otobüsün ortasında oldu, 2 kişi kaçtı" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.