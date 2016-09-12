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İstanbul’da İETT otobüsüne silahlı saldırı!

“Tartıştık, yediremedi, geldi ateş etti”

Fotoğraf: Arşiv

12 Eylül 2016 20:32

İstanbul Sancaktepe’de 19S hat numaralı bir halk otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası otobüsün bazı camları kırıldı, bazıları ise çatladı. Olay yerine intikal eden polis olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre şoför Ferdi Ok, “Anlatacak bir şey yok. Tartıştık, gururuna yediremedi, geldi burada iki el ateş etti bize. Tek kişiydi. Seyir halindeydik, otobüste yolcu vardı. Kadıköy’den Yenidoğan’a gidiyorduk. Benden başka kimse yaralanmadı” dedi.

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