İstanbul'da "İçki içen 7 kişi şişe ve sopalarla darp edildi" iddiası

İstanbul Baltalimanı’nda bulunan Oba Cafe'de görevli kişilerin, kafenin yanında bulunan parkta, ellerinde bira şişesi olan 7 kişilik gruba sopa ve şişelerle saldırdığı iddia edildi. Olay dün gece Baltalimanı’nda bulunan Oba Cafe’ye yakın bir parkta gerçekleşti. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan bir grup, gecenin sonunda evlerine gitmek için yemek yedikleri mekandan ayrıldı. Mekana yakın olan parka gidip taksi çağıran grubun yanına, Oba Cafe’de görevli olduğu ve iddia edilen 5 kişi geldi.

Haberdar'dan Volkan Koç'un haberine göre, Kafede görevli olduğu söylenenlerden bir kişi "Elinizde içki şişesi ile burada duramazsınız" deyince, grup, herhangi bir olay olmaması için, biralar bir ağacın dibine bıraktı. Bu esnada kendilerine saldırıldığını iddia eden grup, saldırganların sopa ve şişe ile saldırdıkları ve bir arkadaşlarının boğazının kesildiğini söylediler. Ellerine bira şişesi olan gruba saldırdığı öne sürülen Oba Cafe çalışanlarının bununla yetinmeyip sopalarla da saldırdığı ve bir kişinin başına ağır bir darbe aldığı belirtildi. Olay sonrasında polisi arayan grup, gelen polis ekiplerine şikâyetçi olduklarını söyledi. Bunun üzerine Oba Cafe çalışanı olduğu belirtilen 5 kişi, Emirgan Karakolu’na ifadeleri alınmaları için götürüldü. Saldırıya uğrayan grup ise tutulan tutanağın ardından hastaneye gidip rapor aldı.