-İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: 5 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - İstanbul'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye edilen, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ve oğlu ile İstanbul sorumlusu İlyas Kutluman'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne girişi sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, suç örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi. Çapkın, terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyon ilgili olarak, ''Bu planlı bir çalışmamızdı. Yeni bir operasyon. Sonradan tahliye olanlar da içine girdiler. Adli kararlar çerçevesinde yapılan planlı bir operasyon. Hacı İnan'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler'' dedi. Hüseyin Çapkın, uyuşturucu operasyonuna ilişkin bir soru üzerine de ''Fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü suç örgütüne yönelik operasyonlarımız devam edecektir. Elektrik kaçakçılığına yönelik operasyon da bu kapsamda yapılmıştır'' diye konuştu. Terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyon kapsamında Hacı İnan ve oğlu ile İlyas Kutulman'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyonun da devam ettiği bildirildi.