İstanbul'da hırsız apartmanın kapısını çaldı!

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de, dün akşam, herkesin evinde olduğu sırada, binanın dış kapısı yerinden sökülüp çalındı. Hırsızın kapıyı çalmasını komik bulan mahalle sakinleri ise kapısız kalan binayı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Bina sakinlerinden Tuğba Karaca, “Başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Hani hırsızın çalmayacağı tek şey kapı ve herkesin evde olduğu bir saatte kapımız çalındı. Trajikomik aslında. Hırsız çalacak bir şey bulamayınca, kapıya kadar düşmüş. Alüminyum bir kapı, pahalı bir şey de değil. 30-40 liradır herhalde. Ama çalan kişinin o kadar ihtiyacı varmış. Bize çok komik geldi. Binanın iki bölümünde toplam 10 daire var. Herkes kapının çalındığını duyuyor, kimse müdahale etmiyor. 'Yan taraftakiler tadilat yapıyordur' diye düşünülüyor sanırım. Bir pimapen sesi geliyor ama dış kapının çalınacağı kimin aklına gelir? Geçen yıl da, aynı bu kapının benzeri, bir alt sokakta çalındı. O zaman çok gülmüştük. Gülme komşuna, gelir başına. Geldi, yani. Eğlencemiz oldu. Fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşanlar oldu. 'Hırsız neyi çalmaz' demeyin, kapınıza sahip çıkın. Değerli değil, ama insanın psikolojisini bozuyor. Dış kapıyı çalan, yarın eve de girer. Evdeki insanlara zarar verir" diye konuştu.

Tuğba Karaca, kapıyı çalan kişiye de seslenerek, “Kapıyı çalanlar, kapıyı getirin, kapısız kaldık" dedi.

Market sahibi Adnan Eryetim ise olayı, “Bir arkadaşımız ekmek almak için geldi. Yağmur yağıyordu, ıslanmıştı. 'Bizim kapıyı gördün mü?' diye sordu. 'Görmedim' dedim. 'Kapıyı aradım aradım bulamadım' dedi. 'Ne kapısı?' dedim. 'Bizim kapıyı çalmışlar' dedi. Arkadaş şakalaşıyor sandım, güldüm. Önce komik geldi, ama üzücü yani. İnsan gülüyor, ama gülsek mi, üzülsek mi? Ne yapacağımızı bilemiyoruz" şeklinde anlattı.