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İstanbul'da 'himmet' operasyonu; 26 kişi tutuklandı

6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

23 Aralık 2016 12:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26'sı tutuklandı.

Nöbetçi hakimlik, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla, 1 şüpheliyi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

 

Süreç

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 ekibin 10 Aralık'ta 57 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanından Tanzanya'ya yüklü miktarda para çıkardıkları belirlenen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö. ile Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 3 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

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