İstanbul'da hilafet konferansı düzenlenecek

İslam'ı tüm dünyaya hâkim kılmayı ve halifeliğin yeniden kurulmasını sağlamayı amaçlayan Hizb-ut Tahrir, İstanbul’da hilafetin kaldırıldığı tarih olan 3 Mart’ta “Demokratik Başkanlık Modeli mi, Raşid-i Hilafet mi?” başlıklı bir konferans düzenleyecek

Habertürk gazetesinin haberine göre, Konferansta Lübnan’dan Dr. Ahmed el-Kasas, Mısır’dan mühendis Şerif Zayid ve Türkiye’den Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar konuşma yapacak.

Konferansı sadece erkekler izleyecek

El Kaide’nin fikir babalarından olduğu iddia edilen, küresel cihat fikrini destekleyen ilim adamlarından Dr. İyad Kunaybi, Ürdün hükümetinin yurtdışı yasağı nedeniyle, toplantıya telekonferans yoluyla katılacak. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki konferansı sadece erkekler izleyebilecek

‘Yığınlar ıslah edilemez’

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu’ndan yapılan açıklamada “Hilafet olmadıkça, İslam ideolojisinin hayatın her alanını kapsayan mükemmel nizamları ve hükümleri uygulanamaz. Hilafet olmadıkça, İslam’ın siyasi-ideolojik karakteri kendini gösteremez ve ifsad edilmiş olan yığınlar ıslah edilemez. Hayatın her alanını kaplayan ifsat, zillet ve rezalet ortadan kaldırılmaz. İşte bu nedenle küresel çapta İslami siyasi bir parti olan Hizb-ut Tahrir, İslam’ın yönetim şekli olan hilafetin, hicri 28 recep 1342/miladi 3 Mart 1924 tarihinde ilga edilmesinin yıldönümünü hatırlatarak, tüm İslam ümmeti nezdinde Allah’ın vaadi, Rasulullah’ın müjdesi ve İslam’ın kesin bir emri olan hilafetin yeniden kurulması konusunda kuvvetli bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada “İade-i Hilafet Haftası” olarak adlandırılan 3-10 Mart tarihleri arasında “hilafetin Türkiye’de kaldırıldığı gibi yeniden Türkiye’de kurulması yönünde kamuoyuna dönük birtakım etkinlikler düzenleneceği” de duyuruldu.