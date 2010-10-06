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İstanbul'da helikopterli terör operasyonu

Maltepe’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasadışı terör örgütlerine yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Maltepe’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasadışı terör örgütlerine yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.


Çok sayıda molotofkokteyli ile örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda Örgüt üyeleri polise taşlı saldırıda bulundu.


Gülsuyu, Gülensu Mahallesi’ndeki Atatürk büstüne, okullara, birçok otomobil ve işyerlerine molotoflu saldırı yapılması üzerine polis, saat 05.00 sıralarında belirlediği adreslere helikopter destekli operasyon düzenledi.


Operasyona Terörle Mücadele Şube, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler katıldı. Çevik Kuvvet ekipleri ara sokaklar da geniş güvenlik önlemleri aldı. Evlerde çıkan bazı örgüt üyeleri polise taşlı saldırıda bulundu. Evlerde yapılan aramalarda molotofkokteyli ve çok sayıda yasadışı örgütsel doküma ele geçirildi.


Gözaltına alınan çok sayıda kişi, Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.


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