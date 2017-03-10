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BBC Türkçe

İstanbul'da helikopter düştü

Beylikdüzü-Büyükçekmece yakınlarında bir helikopter düştü. DHA, Eczacıbaşı'na ait olan helikopterde 7 kişinin olduğunu bildirdi. Olay yerine itfaiye ve ambulanslar gönderildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgede yoğun sis olduğu belirtiliyor.

10 Mart 2017 14:50

İstanbul Beylikdüzü-Büyükçekmece yakınlarında bir helikopter düştü.

Doğan Haber Ajansı, Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde 7 kişinin bulunduğunu bildirdi.

DHA'ya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de 5 dakika sonra düştü.

CNN Türk televizyonuna konuşan bir görgü tanığı helikopterin bir kuleye çarparak yol kenarına düştüğünü anlattı.

Olay yerine itfaiye ve ambulans gönderildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgede yoğun sis olduğu belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi düşen helikopterin belediyeye ait bir yangın söndürme helikopteri olmadığını belirtti.

DHA olay anından hemen sonra helikopterin yangın söndürme helikopteri olduğunu duyurmuştu.

Kaza nedeniyle D100 karayolu trafiğe kapandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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