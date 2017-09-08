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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

08 Eylül 2017 09:24

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Fatih Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik  10 adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. 
 
Operasyon Kapsamında  Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi  1057 Sokak\'ta  4 katlı binanın en üst katındaki daireye giren  özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekipleri, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1112 Sokak\'ta  4 katlı binanın bodrum katındaki bir daireye de baskın düzenledi. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.  
 
Görüntü Dökümü
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-Polis aracları operasyon yapılacak yere gitmesi
-Özel Harekat Timleri ve Polis ekipleri binaya girmesi
-Daireye giren polis ekipleri
-Özel Harekat Timleri çevrede önlem alması
-Polis Helikopteri 
-Binadan görüntü
-Genel ve Detaylar
 
 

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