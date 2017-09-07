İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Bahçelievler\'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05:00 sıralarında, Avcılar ve Bahçelievler\'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheliyi yakalamak için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında Bahçelievler Zafer Mahallesi, Kale Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3\'üncü katındaki bir daireye giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

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