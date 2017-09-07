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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi

07 Eylül 2017 08:56

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Bahçelievler\'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05:00 sıralarında, Avcılar ve Bahçelievler\'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheliyi yakalamak için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında Bahçelievler Zafer Mahallesi, Kale Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3\'üncü katındaki bir daireye giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
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- Operasyon yapılan adres
- Özel harekat polislerinin binaya girişi
- Özel harekat polisinin önlemi
- Polis helikopterinden görüntü
- Genel ve detaylar

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