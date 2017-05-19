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İstanbul'da helikopter destekli operasyon

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Fotoğraf: Arşiv

19 Mayıs 2017 12:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 02.00 sıralarında il genelinde terör operasyonu düzenledi.  Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler evlerde aramalar yaptı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verirken, çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolleri için polis araçlarıyla Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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