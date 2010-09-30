-İSTANBUL'DA ''HELAL GIDA FUARI'' İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Türkiye'nin ilk ''Helal Gıda ve Sağlıklı Ürünler Fuarı'', İstanbul'da açıldı. CNR Uluslararası Fuar Alanı'nda açılan ve 3 Ekime kadar sürecek olan fuarda, 25'i yurt dışından olmak üzere toplam 55 firmanın standı bulunuyor. World Halal Council (Dünya Helal Konseyi) ile Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneğinin desteğiyle düzenlenen fuar, helal sertifikası ile üretim yapan kuruluşların tüketicilerle ve ihracat yapabileceği kuruluşlarla buluşmasına olanak sağlıyor. Fuarın katılımcı ülkeleri arasında Malezya, Amerika, Hindistan, Rusya ve İran öne çıkıyor. Fuarın ziyaretçi ülkelerini Irak, İran, Malezya, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Finlandya, İngiltere ve Fransa oluşturuyor. ''Helal sektörü''nün gıda, kozmetik ve ilaç gibi bütün bileşenleriyle yer aldığı fuarda, cinsel gücü artırıcı helal ilaç üreten Continental Tradelinks firması ilgi çeken standlar arasında yer alıyor. Hindistan'da üretim yaptıklarını ifade eden şirket sahibi Rajesh Bagla, tamamen doğal otlardan yapılan ürünlerinin özellikle cinsel gücü artırmak ve kısırlık tedavisi için kullanıldığını söyledi. Bagla, ilacın içerdiği otların erkeklerde kromozomları artırdığını, bu nedenle ilacın, erkek çocuk sahibi olmak isteyen hastalara da iyi geldiğini belirtti. İlaçlarını Türkiye'de Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayıyla ''gıda desteği'' olarak satışa sunduklarını ifade eden Bagla, ilaç üretimini 15 yıldır yaptıklarını ve ürünlerini bütün dünyaya sattıklarını kaydetti. -DOMUZ ETİNİ TESPİT EDEN APARAT- Helal Gıda ve Sağlıklı Ürünler Fuarı'nın bir diğer ilgi gören standı ise ürettiği aparat yenilen yemekte domuz eti olup olmadığını anlamayı sağlayan Rusya'dan Xema adlı şirketin oluyor. Aparatın sadece yemeği test etmekle kalmadığı, eti kesen bıçağın daha önce domuz etine bulaşıp bulaşmadığı da basit bir test sonucunda ortaya çıkardığı ifade ediliyor. Ürünlerinin iki türlü olduğunu ifade eden firmanın İhracat Müdürü Juan Baker, bunlardan birinin bireysel kullanımlar, diğerin de kurumsal kullanımlar için olduğunu söyledi. Bireysel kullanımlar için yaptıkları aparatın küçük bir şeritten oluştuğunu ifade eden Baker, ürünün kullanımını şöyle anlattı: ''Diyelim etli bir yemek yiyeceksiniz. Aparatı yemeğin suyuna batırıyorsunuz. Ardından da bir bardak içindeki içme suyuna batırıp çıkarıyorsunuz. Aradan bir dakika geçtikten sonra aparat üstünde çizgiler beliriyor. Bir çizgi, o üründe domuz eti olmadığını gösterir. Çift çizgi, o üründe kesinlikle domuz eti olduğunu belirtir. Çizgilerin çokluğuna göre yediğiniz ette ne derecede domuz eti olduğunu anlayabilirsiniz.'' Ürettikleri diğer ürünü büyük firmaların kullandığını anlatan Baker, Türkiye'deki asıl hedeflerini, ithal edilecek etlerde domuz eti olup olmadığını test etmek olarak açıkladı.