İstanbul'da HDP'nin seçim standına saldırı

Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) İstanbul Bakırköy'de kurduğu seçim standına saldırı düzenlendi. Stand görevlilerinin 4 kişi olduğu belirtilen saldırganlardan şikâyetçi olduğu bildirildi.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Metin Yoksu, Twitter hesabında HDP'nin Bakırköy'de kurduğu seçim standına 4 kişinin saldırdığını paylaştı.

HDP'nin Bakırköy'de kurduğu seçim standına dört kişilik bir grup saldırırken stand görevlileri saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/lqxyHtx3Zt