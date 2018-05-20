Gündem
İstanbul'da HDP'nin seçim standına saldırı
Stand görevlilerinin saldırganlardan şikâyetçi olduğu belirtildi
Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) İstanbul Bakırköy'de kurduğu seçim standına saldırı düzenlendi. Stand görevlilerinin 4 kişi olduğu belirtilen saldırganlardan şikâyetçi olduğu bildirildi.
Mezopotamya Ajansı muhabiri Metin Yoksu, Twitter hesabında HDP'nin Bakırköy'de kurduğu seçim standına 4 kişinin saldırdığını paylaştı.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-05-20T23:33:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/istanbulda-hdpnin-secim-standina-saldiri,632997","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/istanbulda-hdpnin-secim-standina-saldiri,632997"}]