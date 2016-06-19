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İstanbul’da HDP temsilciliğine silahlı saldırı!

Saldırının temsilcilik önünde HDP’liler varken yapıldığı belirtildi

19 Haziran 2016 21:56

HDP’nin İstanbul Başakşehir’de bulunan temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri kimse yara almazken, binanın camına 2 kurşun isabet etti.

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Temsilciliği’ne kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İMC'de yer alan habere göre, öğlen saatlerinde gerçekleştirilen yaşanan saldırıda şans eseri kimse yara almazken, binanın camına 2 kurşun isabet etti.

Saldırının temsilcilik önünde HDP’liler varken yapıldığını söyleyen HDP Başakşehir İlçe Eş Başkanı Nadire Kılıç, şu bilgileri aktardı:

“Olay temsilcilik önünde arkadaşlarımız oturduğu sırada meydana gelmiş. Arkadaşlarımız temsilcilik önünde otururken, 35’li yaşlarda bir erkek ile bir kadın temsilcilik karşısında bulunan mezarlığa gitmiş. Buradan çıktıkları sırada erkek, bizim arkadaşların yanına gelerek ‘gülünecek ne var’ demiş. Burada kısa bir gerginlik yaşanmış. Erkek olan bizim arkadaşların yanından ayrılırken, ‘5 dakika bekleyin, geliyorum’ şeklinde tehditler savurmuş. Temsilcilikten biraz uzaklaştıktan kısa bir süre sonra beyaz binek bir araba temsilcilik önünden geçerek, temsilciliği kurşunlamış.”

Kılıç, polisin de olay yerine gelerek inceleme yaptığını söyledi.

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