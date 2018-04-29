İstanbul'da HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırı sonrası gözaltılar

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pendik İlçe Başkanlığı'na Pazar günü saldırı düzenlendi.

Kapıları kırdıktan sonra içeri giren bazı kişiler, eşyaları tahrip ettikten sonra binayı ateşe verdi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ancak Hatboyu Caddesi'ndeki parti binasında maddi hasar meydana geldi.

Etkin Haber Ajansı'na konuşan HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Çetin Aslanboğa, "İçeri giren faşistler binayı tamamen yaktı" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) ise saldırının, 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, hayatını kaybeden bir asker için kılınan cenaze namazının ardından düzenlendiğini bildirdi.

AA'ya göre 11, İhlas Haber Ajansı'na göre ise 8 kişi gözaltına alındı.

Saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan kişilerin ise Pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, HDP Denizli İl Başkanı Sıddık Eker sosyal medya üzerinden "terör propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumartesi akşamı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldıkları Eker'in evinde arama yaptı, incelenmek üzere bazı dokümanlara el koydu.

Eker'in emniyetteki işlemleri sürüyor.