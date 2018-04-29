T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İstanbul'da HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırı sonrası gözaltılar

İstanbul'da HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na Pazar günü saldırı düzenlendi. Kapıları kırdıktan sonra içeri giren bazı kişiler, eşyaları tahrip ettikten sonra binayı ateşe verdi. Anadolu Ajansı'na göre 11, İhlas Haber Ajansı'na göre ise 8 kişi gözaltına alınd

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pendik İlçe Başkanlığı'na Pazar günü saldırı düzenlendi.

Kapıları kırdıktan sonra içeri giren bazı kişiler, eşyaları tahrip ettikten sonra binayı ateşe verdi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ancak Hatboyu Caddesi'ndeki parti binasında maddi hasar meydana geldi.

Etkin Haber Ajansı'na konuşan HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Çetin Aslanboğa, "İçeri giren faşistler binayı tamamen yaktı" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) ise saldırının, 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, hayatını kaybeden bir asker için kılınan cenaze namazının ardından düzenlendiğini bildirdi.

AA'ya göre 11, İhlas Haber Ajansı'na göre ise 8 kişi gözaltına alındı.

Saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan kişilerin ise Pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, HDP Denizli İl Başkanı Sıddık Eker sosyal medya üzerinden "terör propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumartesi akşamı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldıkları Eker'in evinde arama yaptı, incelenmek üzere bazı dokümanlara el koydu.

Eker'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HDP PendikBaşkanlığı PazarKapılarıAnadolu AjansıHaber AjansıHalkların Demokratik PartisiPendikHatboyu CaddesiEş BaşkanıAslanboğaAjansıTemmuzCamiiPazartesiHDP DenizliBaşkanı Sıddık EkerDenizliEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24