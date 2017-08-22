T24 LogoT24 Logo
Dünya

İstanbul'da hayatını kaybeden Kosova'nın ilk Başbakanı toprağa verildi

Enis Tabak / Priştine, 22 Ağustos (DHA) - Geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul'daki Bakırköy Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden Kosova'nın ilk Başbakanı Bayram Recepi, toprağa verildi

22 Ağustos 2017 22:34

Enis Tabak / Priştine, 22 Ağustos (DHA) - Geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul\'daki Bakırköy Hastanesi\'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden Kosova\'nın ilk Başbakanı Bayram Recepi, toprağa verildi.
Bu sabah Türkiye\'den Kosova\'ya naaşı gelen Kosova\'nın ilk Başbakanı Bayram Recepi\'nin naaşı Kosova Meclis Binasına getirildi.
Buradaki törenin ardından Recepi\'nin naaşı Priştine\'deki Ulusal Tiyatro\'da düzenlenen anma töreni için getilrildi. Bir günlük yasın ilan edildiği Kosova\'daki cenaze törenine başta Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi olmak üzere Kosova\'nın devlet erkanı hazır bulundu.
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi konuşmasında, “Kosova, seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun hatırasını sonsuza kadar saklayacağız. Onun bilgeliği ve öngörüsü bizler için rehber olacak” dedi.
Başbakan İsa Mustafa da, “Recepi sözünü tutan ve ülke siyasetine iz bırakmış bir kişilik olarak Kosova tarihinde her daim yer alacaktır” dedi. Törene dünyanın birçok ülkesinden temsilci katıldı.

Görüntü Dökümü:

- Törenden detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enis TabakAğustos DHAGeçirdiğiBakırköy HastanesiKosovaBaşbakanı Bayram RecepiBuTürkiye KosovaKosova Meclis BinasınaBuradakiRecepiPriştine Ulusal TiyatroBirKosova Cumhurbaşkanı Haşim ThaçiKosova Cumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24