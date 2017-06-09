İstanbul'da hayatını kaybeden Azeri Bakan Natık Aliyev için Recep Akdağ'dan açıklama

İstanbul'da tedavi gören Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natık Aliyev bugün (09.06.2017) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Geçen hafta rahatsızlanarak Azerbaycan'da hastaneye kaldırılmış, daha sonra Türkiye'ye getirilmiş ve tedavisi İstanbul'da devam ettirilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ "Talep üzerine biz buradan ambulans uçağımızı götürdük ve değerli bakanımızı, Türkiye'de tedaviye getirdik. Ama çok ağır bir durumda gelmişti Türkiye'ye" dedi.

"Azerbeycan tarafından talep oldu"

Bakan Akdağ, “Olayın şu tarafını biliyorum yalnızca; bizden birkaç gün önce Azerbaycan tarafından bir talep oldu. Bu talep üzerine biz buradan ambulans uçağımızı götürdük ve o değerli bakanımızı, kardeşimizi Türkiye'de tedaviye getirdik. Ama çok ağır bir durumda gelmişti Türkiye'ye. Durumu son derece ağırdı. Şu anda bendeki malumat bu" diye konuştu.

Aliyev'in cenazesinin bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye götürüleceği öğrenildi.

Natık Aliyev hakkında

Aliyev, 23 Kasım 1947 yılında Bakü'de doğmuştu. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sektöründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan'ın devlet enerji kurumu SOCAR'ın başkanlığını yapmıştı. Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti.

Büyük çaplı enerji sözleşmeleri için yabancı şirketlerle yapılan müzakerelerde ülkesini temsil eden Aliyev, küresel petrol üretimi kısıntısı konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin toplantılarına da katılmıştı.