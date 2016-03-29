İstanbul'da hayali ihracat operasyonu; gözaltılar var

İstanbul'da hayali ihracat yaptıkları iddia edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bu arada İstanbul dışında 20'den fazla ilde de aynı operasyon kapsamında aramalar yapıldığı, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, sabah saat 05.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul EmniyetMüdürlüğü'nden ayrılan ekipler, başta Beşiktaş, Sarıyer ve Tuzla'da olmak üzere tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Beşiktaş Hisarüstü'nde bulunan bir gecekonduya gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri adrese kapıyı çalarak girdi.

Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Öte yandan, İstanbul dışında 20'den fazla ilde de aynı operasyon kapsamında aramalar yapıldığı, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.