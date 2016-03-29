T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da hayali ihracat operasyonu; gözaltılar var

İstanbul dışında 20'den fazla ilde de aynı operasyon kapsamında aramalar yapıldığı öğrenildi

29 Mart 2016 10:29

İstanbul'da hayali ihracat yaptıkları iddia edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bu arada İstanbul dışında 20'den fazla ilde de aynı operasyon kapsamında aramalar yapıldığı, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, sabah saat  05.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul EmniyetMüdürlüğü'nden ayrılan ekipler, başta Beşiktaş, Sarıyer ve Tuzla'da olmak üzere tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Operasyon kapsamında Beşiktaş Hisarüstü'nde bulunan bir gecekonduya gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri adrese kapıyı çalarak girdi.

Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. 

Öte yandan, İstanbul dışında 20'den fazla ilde de aynı operasyon kapsamında aramalar yapıldığı, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

ETİKETLER

istanbul20 ilgözaltılaroperasyonmali şubehayali ihracat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24