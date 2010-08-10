-İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ OPERASYON İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - İstanbul'un Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde helikopter destekli olarak düzenlenen operasyonda, yasa dışı gösterilere katıldıkları öne sürülen bazı kişiler yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerde görevli polisler, yasa dışı gösterilere katıldıkları iddiasıyla teknik ve fiziki takibe aldıkları bazı kişilere yönelik Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen bazı kişiler yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.