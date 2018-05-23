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İstanbul'da hastane otoparkında jandarma ekiplerine ateş açıldı;1 yaralı

Takip ettikleri bir şüpheliyi gözaltına almaya çalışan jandarma ekiplerine ateş açıldı

23 Mayıs 2018 18:56

İstanbul Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 jandarma personeli yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı. 

Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında gözaltına alınmak istendiği sırada jandarmaya ateş açtı. Ekipler de şüpheliye karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir jandarma personeli hafif yaralandı.

Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (DHA)

 

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