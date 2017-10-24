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İstanbul'da hastane önünde silahlı çatışma: 4 yaralı

Olay yerine özel harekât ve polis ekipleri sevk edildi

24 Ekim 2017 21:53

İstanbul Üsküdar'da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

DHA’nın aktardığı habere göre, beyaz bir otomobille hastane girişine gelen kişiler, bahçede bekleyen bir grup hasta yakınına pompalı tüfekle ateş açtı. Hasta yakınları da yanlarında bulunan tüfekle karşılık verdi.

Çıkan çatışmada hasta yakını Erol Can Yelküren, Emrah Şişman ve hastane personeli Adem İmaj yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"Aralarında husumet vardı"

Otomobille gelen grup içerisinden yaralanan diğer kişi ise arkadaşları tarafından arabaya bindirilerek götürüldü. Silahlı çatışmanın yaşandığı iki grup arasında husumet olduğu bildirildi.

Olay yerine sevk edilen özel harekât ve çevik kuvvet polisleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

 

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